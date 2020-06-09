В Махачкале вспыхнуло офисное здание Ростелекома. Видео

Очевидец снял на видео пожар, произошедший во вторник, 9 июня, в офисе Ростелекома на проспекте Расула Гамзатова в Махачкале.

Как сообщают СМИ, огонь охватил третий этаж и кровлю здания. Площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС, в тушении участвуют около четырех десятков пожарных, задействованы двенадцать единиц техники.

Сведений о возможных жертвах инцидента пока не поступало.