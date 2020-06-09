Полиция оцепила дом Михаила Ефремова

Полицейские оцепили дом актера Михаила Ефремова в Казарменном переулке. Как сообщает РИА Новости, на оцепленную территорию пускают только жителей дома и ближайших строений.

Как сообщалось ранее 9 июня, к дому Ефремова приехала машина скорой помощи. Домой к артисту прибыли полицейские, чтобы допросить его, и Ефремову стало плохо.

Вечером 8 июня Ефремов устроил смертельное ДТП в Москве, вблизи Смоленской площади. За рулем своего джипа он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada. 57-летний водитель отечественной машины получил серьезные травмы и скончался в больнице.

Экспертиза показала, что во время аварии Ефремов был пьян: у него в крови обнаружили 2,1 промилле алкоголя. Актер признал свою вину. По факту ДТП возбудили уголовное дело, теперь артисту грозит до 12 лет колонии.