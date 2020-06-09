РФС признал московское "Динамо" победителем турнира молодежных команд

Исполком Российского футбольного союза утвердил итоги досрочно завершенного чемпионата страны среди молодежных команд. Победителем турнира признано московское "Динамо".

Чемпионат среди молодежных команд был досрочно завершен в связи с пандемией коронавируса. Лидировавшие в первенстве резервисты столичного "Динамо" признаны победителями.

Также были утверждены итоги Юношеской футбольной лиги. Чемпионом была признана команда "Чертаново", которая получила право сыграть Юношеской лиге УЕФА.