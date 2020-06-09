Автоэксперт о ДТП с Ефремовым: пьяного водителя не пугает никакое наказание

Человека, садящегося за руль пьяным, не пугает никакое наказание, считает руководитель экспертного центра Probok.net, автоэксперт Александр Шумский. Комментируя смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова, эксперт отметил, что наказание за подобные деяния больше некуда ужесточать. Чтобы подобных трагедий было меньше, нужно принимать другие меры, считает Шумский.

"Поверьте, дальше уже некуда (ужесточать наказание – ред.). Человек, который выпивает и садиться за руль, – его точно не пугает ответственность. Это надо понимать, он никогда не думает, что попадет в такую аварию, – сказал Шумский в эфире канала "Россия 24". – Поэтому хоть людей сажай на пожизненный срок, к сожалению, в состоянии опьянения они просто не способны соизмерять степень своей опасности".

По мнению эксперта, нужно, чтобы такие аварии физически не могли произойти.

"Не должна быть на Садовом кольце скорость больше 100 километров в час, а для этого нужно, соответственно, успокаивать трафик, не ставить отбойники в центре города, но делать озеленение, высаживать деревья, которые в случае каких-то аварий могут быть естественным препятствием для выезда на встречную полосу", – отметил Шумский.

Он отметил, что в месте, где случилось резонансное ДТП, "очень опасный поворот", где даже трезвые водители попадают в аварии.

Эксперт призвал не стесняться звонить в экстренные службы, например, по телефону 112, если на дороге вы заметили неадекватного водителя и подозреваете, что он может быть пьян. После такого звонка его обязательно остановят для проверки.

"Звоните, ничего страшного, если даже вы ошибетесь. Лучше здесь перестраховаться, – отметил Шумский. – Но если вы сидите в ресторане в большой компании, вы точно знаете, что кто-то сейчас пьяный и садится за руль, надо его отговорить, в крайнем случае даже позвонить в полицию".

Эксперт убежден: сообщение в полицию о пьяном водителе – это не "стукачество", а возможность спасти чьи-то жизни.

Михаил Ефремов попал в ДТП вечером 8 июня на Садовом Кольце вблизи Смоленской площади. На своем джипе он выехал на встречную полосу и врезался в машину Lada. Водитель "Лады" получил серьезные травмы и позже скончался в больнице. В результате экспертизы выяснилось, что в крови у артиста было 2,1 промилле алкоголя.

По факту аварии возбудили уголовное дело. Если Ефремова признают виновным, ему грозит до 12 лет колонии.