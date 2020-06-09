Новосибирский суд оперативно исправил ошибку с российским триколором

Железнодорожный районный суд исправил ошибку с флагом. Сегодня горожане стали свидетелями развивающегося на здании суда флага Сербии. Его оперативно поменяли на российский триколор.

В судебном департаменте области корреспонденту ГТРК "Новосибирск" пояснили, что ошибка произошла по вине рабочего, который вешал флаг. "Он недосмотрел, бывает, это человеческий фактор", — оправдались в ведомстве.

Напомним, аналогичный случай был 12 мая. На одной из школ Калининского района Новосибирска ошибочно вверх ногами повесили российский триколор, в результате чего он стал сербским символом. Администрация принесла извинения и заменила флаг. Еще один курьез с флагом произошел в начале мая. Тогда город Татарск вошёл в состав немецкого княжества Шаумбург-Липпе.