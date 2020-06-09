Научиться жить заново: Ксюше нужна сложная реабилитация

У маленькой Ксюши из Крыма из-за острого аутоиммунного воспалительного заболевания оказалось парализовано все тело. Благодаря эффективным реабилитационным курсам, девочка смогла вновь научиться держать голову, сидеть и даже немного ходить. Однако занятия нельзя прерывать. На очередной курс лечения необходимо 630 тысяч рублей — таких денег у семьи нет.

Помочь Ксении Паскевич

Ксения родилась здоровой девочкой, развивалась по возрасту, редко болела. В августе 2019 года у нее поднялась температура. Родители обратились в больницу, но состояние ребенка ухудшалось день ото дня: перестала работать правая ручка, шея перестала держать голову, не хватало кислорода в крови. Малышку положили в реанимацию, подключили к искусственной вентиляции легких, позже установили трахеостому. Через три дня ребенка полностью парализовало.

"Мы не могли поверить: вчера еще наша веселая малышка бегала, прыгала, а сегодня не может встать с кровати", — вспоминает мама девочки.

Ксении поставили диагноз — синдром Гийене-Барре (тяжелое течение). Это острое аутоиммунное воспалительное заболевание, проявляющееся вялыми парезами, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами.

"Первый раз после заболевания мы с Ксенией попали домой только спустя четыре месяца, как раз перед Новым годом. На тот момент дочка научилась только держать голову, сидела с поддержкой, но быстро уставала", — рассказывает мама ребенка.

После новогодних праздников семья отправилась на реабилитацию в НИИДИ в Санкт-Петербург. Там Ксюша заново училась самостоятельно сидеть, стоять на коленях с поддержкой. Но из-за слабости мышц у девочки появились новые проблемы: сколиоз и перекос таза.

Благодаря помощи друзей и не равнодушным людям ребенок смог попасть в реабилитационный центр "Три сестры" в Подмосковье. После первого курса у Ксении укрепились мышцы спины, шеи, она научилась стоять, начала включаться в работу правая ручка. После третьего курса, девочка уже свободно переворачивается в кровати и может 5 метров пройти без поддержки.

"Мы обращаемся за помощью, потому что Ксении нужна постоянная реабилитация, так как синдром Гийена-Барре требует длительной терапии, которая дает возможность восстановить утраченные функции в максимальной степени. Мы просим помочь с оплатой очередного курса лечения. Мы очень мечтаем, чтобы наша девочка была прежней, беззаботно играла на улице со своими ровесниками. И мы просим всем неравнодушных людей помочь нашей мечте сбыться!" — обращается мама Ксении ко всем благотворителям.

Помочь Ксении Паскевич

Также помочь ребенку можно, отправив SMS на номер 7545 с любой суммой пожертвования (например: 300) или на номер 3434 со словом "Помогаю" и любой суммой пожертвования (например: Помогаю 300).

Пожертвование можно сделать и через "Сбербанк-онлайн" (в назначении платежи необходимо указать "Бготворительный взнос для Ксения Паскевич").