Внедорожник Ефремова изъяли для проведения экспертизы после ДТП

Устанавливать все обстоятельства трагической аварии с участием Михаила Ефремова будут эксперты. Автомобиль актера уже находится в МВД.

Внедорожник Jeep Grand Cherokee, за рулем которого Михаил Ефремов совершил смертельную аварию на Смоленской площади, хранится на служебной парковке Управления внутренних дел Москвы по ЦАО. Об этом сообщает телеканал "Россия 1".

Выяснять все детали и обстоятельства ДТП будут специалисты в рамках технической экспертизы. "Это стандартная практика, машины после ДТП изымаются для проведения технических экспертиз", — поясняет корреспондент.

После лобового столкновения с развозным фургоном на базе Lada Granta вся передняя часть внедорожника Jeep оказалась повреждена, а геометрия кузова и шасси — нарушена. В страховых компаниях после такого столкновения машины обычно списывают в "тотал".

От удара в автомобиле сработали фронтальные подушки безопасности, которых, к сожалению, не было во второй машине, водитель которой скончался.

После аварии против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело, а сам актер находится под подпиской о невыезде.