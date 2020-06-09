Ефимов: положение на рынке труда Москвы стабилизируется, экономика города начала расти

Количество предполагаемых к увольнению работников в Москве начало уменьшаться к концу мая, восстановление экономики может ускориться по мере возвращения к нормальной жизни, отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Правительство Москвы ожидает увеличения темпов восстановления экономики, положение на рынке труда стабилизируется, отметил Ефимов в интервью "Интерфаксу".

Количество работников, находящихся в простое, режиме неполного рабочего дня и отпусках без сохранения заработной платы, сократилось с 29 мая по 5 июня на 3%, подчеркнул Ефимов.

Экономика Москвы показала устойчивость в условиях ограничений. Благодаря многосторонней структуре экономики, своевременным мерам поддержки правительства Москвы и максимальной открытости удалось быстро вернуться к экономическом росту, пояснил заммэра.

В частности, оборот предприятий торговли и услуг увеличился в марте-мае на 6,9% в годовом выражении. В том числе среднесуточный оборот вырос в мае на 10,3% в помесячном выражении и 7,8% в годовом выражении. А на прошедшей неделе (1-7 июня) оборот увеличился на 3,2% в недельном выражении и 20,1% в годовом выражении, подчеркнул Ефимов.

При этом оборот в розничной торговле вырос с 1 по 7 июня на 16,7% в недельном выражении, в оптовой торговле — более чем на 30%, заключил заммэра.

