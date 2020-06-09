Ростовский губернатор намерен баллотироваться на новый срок

Губернатор Ростовской области Василий Голубев намерен участвовать в выборах главы региона в сентябре 2020 года. Об этом он заявил во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Голубев поблагодарил главу государства за поддержку "в любых вопросах, любой важности, в вопросах социально-экономического развития". Путин поддержал намерение Голубева баллотироваться. Он отметил, что в регионе динамика в целом положительная, что является результатом работы всей команды и всех жителей Ростовской области.

"Вы возглавляете эту команду. Разумеется, это и ваш тоже результат. Поэтому, я полагаю, у вас есть все основания выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в качестве губернатора", — сказал Путин.Последует

Василий Голубев родился 30 января 1957 года в станице Ермаковская Белокалитвинского района Ростовской области. Окончил Московский институт управления им. С.Орджоникидзе по специальности инженер-экономист. Занимал пост главы Ленинского муниципального района Подмосковья, был вице-губернатором Московской области и первым заместителем председателя правительства Подмосковья.

Летом 2010 года Василий Голубев вступил в должность губернатора Ростовской области. Спустя пять лет он был переизбран губернатором в ходе выборов, набрав 78,2 процента голосов избирателей.