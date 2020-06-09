Пермский омбудсмен дал оценку истории с ползущей в магазин женщиной

В Пермском крае уполномоченный по правам человека Павел Миков дал оценку видеоролику, где женщина на четвереньках ползет в магазин.

Напомним, очевидцы сняли на видео, как в Чайковском женщина-инвалид ползком добирается до магазина. На кадрах видно: пенсионера ползет на коленях в продуктовый магазин, таща за собой сумку. Автор ролика предлагает пожилой женщине помощь, однако она отказывается, после чего он советует ей обратиться к волонтерам.

В Минсоцразвития региона ГТРК "Пермь" сообщили, что отдел соцзащиты Чайковского в курсе неблагополучного положения женщины-инвалида. Однако от медицинской и социальной помощи она категорически отказывается.

Обмудсмен Павел Миков прокомментировал ситуацию: "Задачи соцработников убедить женщину, что ей необходимо социальная помощь. Чтобы она признала этот факт. Тогда ей оформят инвалидность, помогут в решении жилищного вопроса и прочее".