Матчи 23 тура РПЛ будут посвящены врачам

Матчи ближайшего, 23 тура чемпионата России по футболу будут посвящены врачам, ведущим борьбу с коронавирусом. Это решение было принято исполком Российского футбольного союза.

Врачи, медсестры, акушеры будут приглашены на матчи 23 тура. Во время тура пройдут различные матчи в поддержку медицинских работников. "Это правильная и очень важная инициатива посвятить тур медикам, которые борются с коронавирусом, Благодаря их профессиональной и самоотверженной работе мы получили возможность вернуться к привычной жизни", — заявил ТАСС президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

"Врачи, медсестры, работники скорой помощи это настоящие герои, которые, рискуя своими жизнями, спасли множество людей, Все клубы с удовольствием поддержат акцию и посвятят 23-й тур медицинским работникам", — заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.