Почти с 90% рабочих мест в регионах сняты ограничения

Индекс открытости экономики в регионах России – снятия ограничений — вырос до 89,6% от докарантинного уровня, подсчитало Минэкономразвития России по результатам проводимого ежедневного мониторинга.

Данные учли отмену режима самоизоляции и пропускной системы с 9 июня в Москве – крупнейшей региональной экономике страны.

В конце апреля экономики регионов были максимально закрыты: 28% рабочих мест в стране были подвержены ограничениям.

Показатель рассчитывается начиная с апреля этого года, когда был введен карантин, и учитывает работников в секторах экономики региона, не находящихся под ограничением, к общему количеству экономически активного населения региона.

Российские регионы начали поэтапно снимать ограничения в мае при координации правительства. Главы регионов самостоятельно принимают решения о снятии ограничений или их продлении с учетом ситуации.

К 8 июня, по данным Минэкономразвития России, 27 регионов перешли на первый этап снятия ограничений, 23 региона – на второй.

Банк России ожидает восстановления национальной экономики в III квартале 2020 года, сообщается в информационно-аналитическом комментарии регулятора. Согласно предварительной оценке Росстата в I квартале 2020 года годовой темп прироста ВВП составил 1,6%.

ВВП РФ во II квартале после роста в I квартале перейдет к снижению. Но в следующем квартале начнется восстановление после постепенного снятия карантинных ограничений.

Тем не менее во втором полугодии в годовом выражении ВВП снизится. В целом по итогам 2020 года ВВП России упадет на 4-6%, но оценки в значительной степени зависят от сроков и скорости смягчения ограничительных мер, уточнили в ЦБ.

ВВП России может упасть во II квартале на 8%, прогнозировал ранее ЦБ РФ. Согласно базовому сценарию Центробанка дефицит бюджета России на фоне коронавируса составит 5-6% ВВП. В 2019 году российский ВВП вырос на 1,3%.

Общенациональный план восстановления экономики нацелен на рост ВВП не менее 2,5% к концу 2021 года, снижение безработицы до 5% и увеличение реальных доходов населения. План обсуждался 2 июня во время онлайн-встречи премьер-министра Михаила Мишустина с президентом России Владимиром Путиным.

Реализацию плана планируется начать с июля. Он содержит около 500 конкретных мероприятий, а стоимость его реализации примерно за два года составит около 5 триллионов руб.

План состоит из трех этапов. Первый этап – стабилизация ситуации до конца III квартала 2020 года. "Главное, чего нужно добиться в этот период, — не допустить дальнейшего падения доходов людей", — отметил Мишустин.

Второй этап — до II квартала 2021 года. "В этот период", по словам Мишустина, необходимо "завершить процесс восстановления экономики, снизить уровень безработицы, обеспечить рост доходов граждан до уровня, который сопоставим будет с уровнем прошлого года".

Третий этап – "это III-IV кварталы 2021 года". В этот период правительство рассчитывает "выйти на траекторию устойчивого долгосрочного экономического роста". Ожидается рост ВВП выше докризисных темпов. "Мы сократим уровень бедности и увеличим количество граждан, чьи доходы превысят уровень прожиточного минимума. Сделаем также все возможное, чтобы численность занятых в малом и среднем бизнесе достигла докризисного уровня", — отметил Мишустин.

Планируется и создание социального казначейства для адресной поддержки населения. Новое ведомство должно повысить эффективность помощи населению. Будет введен единый подход для расчета соцпомощи – с учетом состава семьи и ее среднего дохода. По оценке Минэкономразвития, в этом году реальные располагаемые доходы населения сократятся на 3,8%, однако уже в следующем ожидается рост на 2,8%.