9 июня 202015:25

В Афганистане обрушилась шахта. Погибли 30 человек

pxfuel.com

Не менее 30 человек погибли при обрушении угольной шахты, расположенной в афганской провинции Саманган на севере страны.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал телеканал TOLOnews, ссылаясь на местных жителей.

Отмечается, что 12 горняков получили ранения.

Сообщается, что трагедия произошла в районе Дара-э-Суф, и по предварительным данным, причиной обрушения мог стать мощный взрыв, который слышали жители близлежащих селений.

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