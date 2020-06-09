В Афганистане обрушилась шахта. Погибли 30 человек

Не менее 30 человек погибли при обрушении угольной шахты, расположенной в афганской провинции Саманган на севере страны.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал телеканал TOLOnews, ссылаясь на местных жителей.

Отмечается, что 12 горняков получили ранения.

Сообщается, что трагедия произошла в районе Дара-э-Суф, и по предварительным данным, причиной обрушения мог стать мощный взрыв, который слышали жители близлежащих селений.