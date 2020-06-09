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9 июня 202014:59

Власти введут обязательные квоты на закупку российских товаров

Фото: wtcmoscow.ru

Обязательные квоты на закупку российских товаров распространят прежде всего на продукцию высокотехнологичных отраслей, заявила замглавы Минэкономразвития (МЭР) Оксана Тарасенко.

Власти предлагают установить обязательную долю закупок высокотехнологичных товаров, включая радиоэлектронную продукцию, программное обеспечение и продукцию машиностроения, отметила Тарасенко в интервью "Интерфаксу". Развитие данных отраслей повышает технологическую устойчивость экономики в целом, подчеркнула замминистра.

Вместе с тем необходимо осмотрительно применять квоты закупок в области здравоохранения, поскольку здоровье граждан первично, пояснила Тарасенко.

В свою очередь замглавы департамента бюджетного планирования и госпрограмм МЭР Сергей Икрянников отметил, что квотирование закупок для госкомпаний применят с учетом ряда условий. В частности, необходимо учитывать нормы ВТО, вопросы национальной безопасности государства, а также безопасности ключевой информационной инфраструктуры.

Действие положений о квотировании закупок распространят на российские товары и товары, произведенные в странах ЕАЭС.

В Госдуму внесены поправки к законам "О контрактной системе" (44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ). Поправки предусматривают, что правительство получит право утверждать перечень товаров, на которые распространяется квотирование, и устанавливать размер квоты.

Правительство одобрило законопроект в целом, практику предпочтения иностранных поставщиков в госзакупках и закупках госкомпаний нужно менять, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

В аппарате вице-премьера Юрия Борисова отметили, что товары российских производителей должны получить преимущество при госзакупках в тех отраслях, в которых Россия достигла определенного уровня по цене и качеству. Для каждой отрасли правительство установит отдельные квоты.

Проекты правительственных нормативных правовых актов по порядку квотирования закупок российских товаров находятся в разработке. При подготовке постановлений учтены возможности российской промышленности. Квоты не должны приводить к завышению цен и поставкам товаров низкого качества, подчеркнули в МЭР.

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