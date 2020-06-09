Новый футбольный сезон в России может начаться 9-10 августа

Чемпионат России по футболу в премьер-лиге может начаться 9-10 августа. Большинство участников высказались именно за эти сроки.

Изначально планировалось начать новый сезон 2-3 августа. Однако большинство клубов предложили перенести старт сезона. Это связано с тем, что 30 тур текущего чемпионата пройдет 22 июля, и перерыв между двумя сезонами окажется кратковременным.

"Дата начала сезона пока не утверждена. Клубы высказали пожелание стартовать на неделю позже. Не 2-3 августа, а 9-10. Лиге предстоит принять окончательное решение", — приводит слова президента РФС Александра Дюкова РИА Новости.