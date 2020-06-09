Греф: Россия справится с восстановлением после коронавируса лучше Европы или США

Российская экономика справится с восстановлением после коронавируса лучше европейской или американской, заявил глава Сбербанка Герман Греф во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

Индекс открытости экономики в регионах России – снятия ограничений — вырос с 28 процентов в конце апреля до 89,6 процентов от докарантинного уровня, подсчитало Минэкономразвития России по результатам проводимого ежедневного мониторинга.

"Мы ожидаем, что российская экономика в целом справится лучше, чем европейская, чем американская", — отметил Греф.

Пандемия, начавшаяся в Китае, быстро достигла Европы, города которой лидировали по потерям от коронавируса, а затем масштабы пандемии стали наибольшими в США. Это нанесло значительный ущерб ЕС и крупнейшей экономике мира: безработица в США в апреле подскочила до 14,7 процента, и стала худшим показателем со времен Второй мировой войны.

Греф отметил усилия правительства и ЦБ: "Очень точные меры были предприняты Центральным банком". Это и снижение ключевой ставки, за которой снизили ставки по кредитам и коммерческие банки: "это очень сильно помогло восстановлению всех предприятий".

Регулятор вовремя принял программы и поддержки банков.

"В общем и целом все это было сделано точно, вовремя, очень сильно помогло нам преодолеть проблемы", — подчеркнул Греф.

Восстановление в июне стало лучше ожиданий Сбербанка. По словам Грефа, осталось неработающими только 10% терминалов малого бизнеса, а на пике неработающих дней в апреле работало всего 25% терминалов.

"Неделя к неделе мы видим идет достаточно быстрое восстановление. По целому ряду субъектов РФ практически почти 100%-ное восстановление произошло", — заявил Греф.

Он подчеркнул, что март, апрель, май стали одними из самых тяжелых за весь период его работы в банке, но сейчас ситуация быстро улучшается.

Общенациональный план восстановления экономики России нацелен на рост ВВП не менее 2,5 процента к концу 2021 года, снижение безработицы до 5 процентов и увеличение реальных доходов населения. План обсуждался 2 июня во время онлайн-встречи премьер-министра Михаила Мишустина с президентом России Владимиром Путиным.