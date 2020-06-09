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ДТП с участием Михаила Ефремова 8 минут назад

9 июня 202016:35

98-летней матери погибшего в ДТП с Ефремовым пока не говорят о смерти сына

98-летней матери погибшего в ДТП с Ефремовым пока не говорят о смерти сына

В Кузьминском сельском поселении Рязанской области, откуда был родом погибший в аварии с актером Михаилом Ефремовым 57-летний курьер одного из сервисов доставки еды Сергей Захаров, рассказали, что его 98-летней маме еще не сказали о смерти сына. Близкие опасаются, что пожилая женщина не переживет этого.

Сергей, отец которого умер в 60 лет, рос с матерью и до последних дней своей жизни заботился о ней.

Она — ветеран труда, кавалер ордена Ленина, всю жизнь проработала на селе, рассказал глава сельской администрации Александр Гудков. Он также сообщил, что за день до гибели Сергея Захарова в семье произошла еще одна трагедия: скончалась его теща, передает РЕН ТВ.

Теперь супруге погибшего придется хоронить почти одновременно и мать, и мужа.

По пока неподтвержденной информации, Ефремов пообещал материальную помощь семье погибшего, однако убитая горем супруга Сергея Захарова на соответствующий вопрос телевизионщиков только покачала головой и промолчала.

Ранее на этот же вопрос "Вечерней Москвы" она ответила вопросом: "А оживить не обещал?"

Супруга погибшего заявила, что виновник аварии, в которой погиб ее муж, заслуживает самого серьезного наказания.

Страшное ДТП произошло поздним вечером 8 июня в центре Москвы — на Смоленской площади.

56-летний артист Михаил Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Ладой", за рулем которой был курьер Сергей Захаров, буквально за 10 минут до этого выполнивший свой последний заказ.

Момент аварии попал на видео.


Экспертиза показала, что Ефремов во время ДТП был пьян, но его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что в крови у актера обнаружили 2,1 промилле алкоголя. Как рассказал главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, если освидетельствование на предмет опьянения производилось "не на следующее утро", а, например, через три часа после ДТП, то этот показатель говорит, что он выпил бутылку водки или три бутылки вина.

Утром 9 июня стало известно, что пострадавший в аварии Захаров скончался в больнице, и теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Ход расследования уголовное дела взяла на контроль столичная прокуратура. По последним данным на 16:30 9 июня, виновного в аварии со смертельным исходом актера везут на допрос.

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