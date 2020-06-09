Франция выделяет 15 миллиардов евро для спасения аэрокосмической отрасли

Франция запустила план спасения аэрокосмической отрасли на сумму 15 миллиардов евро ($17 миллиардов), предупредив, что 100 тысяч рабочих мест оказались под угрозой из-за спада во время кризиса, вызванного коронавирусом, передает Reuters.

Пакет, который включает в себя некоторые уже объявленные меры, включает создание инвестфонда на 500 миллионов евро с возможностью расширения до 1 миллиарда евро для ускорения развития поставщиков среднего размера, и 300 миллионов евро другой помощи, чтобы помочь аэрокосмическим субподрядчикам модернизировать заводы.

"Мы должны спасти нашу аэрокосмическую отрасль", — сказал министр финансов Бруно Ле Мэр, представляя свой план помощи, добавив, что Европа не будет жертвовать своим местом на мировом рынке, символом которого является французский авиастроитель Airbus, американскому гиганту Boeing или будущему китайскому авиастроению.

Франция также инвестирует 1,5 миллиарда евро в течение трех лет для поддержки исследований в области новых экологически чистых авиационных технологий, из которых 300 миллионов будут доступны в этом году.

"В целом этот план будет включать более 15 миллиардов евро помощи, инвестиций, кредитов и гарантий", — говорится в заявлении правительства.

Общая сумма включает 7 миллиардов евро помощи для Air France и ускорение существующих заказов на продукцию Airbus.

Правительство также провело переговоры с банками о том, как поставщики могут управлять излишками деталей, оставшимися после решений Airbus и других производителей о замедлении производства.

Франция заявила, что она согласовала однолетний мораторий на выплату основного долга по авиационным займам, обеспеченным экспортно-кредитными агентствами с марта 2020 года, с Великобританией, Германией и Италией.