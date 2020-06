Трамп: мужчина, которого толкнули полицейские, мог быть провокатором антифа

За толкнувших 75-летнего мужчину на протестах в Баффало полицейских вступился Дональд Трамп. Он предположил, что пожилой мужчина был провокатором антифа. Президент США заявил, что Мартина Гуджино полицейские толкнули тогда, когда он пытался сканировать полицейские переговоры и включить на полицейской радиочастоте глушилку.

"Я смотрел видео, он упал сильнее, чем его толкнули... Может, это была подстава?" — предположил Трамп в записи на своем Twitter-канале.

Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up?