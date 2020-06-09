Без пропуска куда угодно: москвичи возвращаются к привычному ритму жизни

С 9 июня москвичи вновь могут свободно передвигаться по городу. Цифровые пропуска больше не нужны, график прогулок отменен, а для пожилых людей и льготников разблокировали социальные карты. После двухмесячного простоя салоны красоты вновь принимают клиентов.

После очередного ослабления ограничений столица постепенно возвращается к привычному ритму жизни. На дорогах в утренний час пик начали образовываться пробки, от которых горожане во время пандемии уже отвыкли.

Больше людей и в общественном транспорте. Вновь заработали социальные карты. Льготники теперь могут воспользоваться правом бесплатного проезда. В кассах метро начали продавать не только карты "Тройка", но и обычные разовые билеты. Восстановить срок действия неиспользованных проездных билетов можно будет с 12 июня. Кроме того, в городском транспорте снова можно расплачиваться банковской картой.

В привычном ритме заработал каршеринг. Машины проходят тщательную дезинфекцию. В салоне — комплекты с перчатками и санитайзерами.

- Всем уже пора выходить на работу, все дома потихоньку сходят с ума. Мы поддерживаем. Просто действительно соблюдать санитарные нормы — дистанция, маски, перчатки.

Москвичи начали гулять и во всех городских парках.

- Масочный режим поддерживаете?

- Да.

- Полтора метра надо дистанцию соблюдать.

- Мы вместе. А так знаем. В магазине стоим от всех подальше.

Уже открыты парикмахерские и салоны красоты. В салонах также усилены меры безопасности: на входе у каждого проверяют температуру, помещения регулярно обрабатывают

Также заработали фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. С 16 июня откроют библиотеки, музеи и выставочные залы. А еще через неделю — рестораны, фитнес-клубы, бассейны, детские площадки и уличные тренажеры. И возобновится речная навигация, в том числе для туристов.