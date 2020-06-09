На Волге произошел разлив загрязняющих веществ. ЧП произошло возле Октябрьского моста в Ярославле.

В настоящий момент территория ограждена плавучими заграждениями. На месте инцидента работают представители природоохранной прокуратуры и спасатели. Им предстоит выяснить причины случившегося и оценить ущерб.

По предварительно информации, утечка случилась из Суринского коллектора, обслуживающего крупные промышленные предприятия города. Съемочная группа ГТРК "Ярославия" также прибыла на место событий. Подробности станут известны в ближайшее время.