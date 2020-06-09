Михаила Ефремова повезли на допрос

Актера Михаила Ефремова отправили на допрос по делу о смертельном ДТП. Как сообщает "Интерфакс", сотрудники правоохранительных органов вывели артиста из дома и посадили в машину.

Ранее полиция оцепила дом, где живет Ефремов. Актеру также вызывали скорую помощь. Возле дома артиста собрались многочисленные журналисты.

Вечером 8 июня Ефремов, будучи за рулем своего джипа, выехал на встречную полосу на Садовом кольце вблизи Смоленской площади. Он врезался в автомобиль Lada, водитель которой позже скончался в больнице от полученных травм.

По факту аварии возбудили уголовное дело. Экспертиза показала, что Ефремов управлял машиной в нетрезвом состоянии: в его крови обнаружили 2,1 промилле алкоголя. Правоохранители приняли решение отпустить артиста под подписку о невыезде. Но если его признают виновным в смертельном ДТП, ему грозит 12 лет тюрьмы.