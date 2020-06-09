Срывался с катушек, сильно пил: жена Ефремова прокомментировала трагическое ДТП

Жена артиста Михаила Ефремова прокомментировала трагическое ДТП, случившееся 8 июня вблизи Смоленской площади. По словам Софьи Кругликовой, она не знает, куда муж ехал в пьяном состоянии.

Супруга артиста рассказала, что в период самоизоляции мало общалась с Ефремовым. Кругликова отметила, что у мужа сейчас сложный период, поскольку прошлым летом он похоронил маму, а потом сильно переживал из-за смерти Галины Волчек. Женщина поделилась, что Михаил Ефремов "совсем срывался с катушек" и очень сильно пил. Остановить это было практически невозможно.

Софья Кругликова рассказала, что их дом находится рядом со Смоленской площадью, в Плотниковом переулке. По ее словам, Ефремов выехал именно оттуда, но куда он направлялся, жена не знает. Супруга артиста отметила, что муж часто выпивал с "какими-то мужиками", знакомыми по бане, которых она почему-то побаивается. "Мне за детей страшно становится, я в эту компанию не ходок", — рассказала Софья. По словам Кругликовой, Ефремов даже ездил вместе с этими друзьями в Грецию, на Афон и говорил, что "бабам там не место", сообщает "Московский комсомолец".

Жена артиста отметила, что как только узнала о случившемся, хотела поехать на место происшествия, но ее остановили. Софья Кругликова рассказала, что в последний раз виделась с мужем на прошлой неделе. Ефремов находился дома, читал какие-то пьесы, но его состояние было не самым лучшим. Последние два-три дня женщина не слышала звонков от супруга.



В роковом ДТП Ефремов выехал на встречную полосу, врезавшись в другой автомобиль. Пострадавший получил серьезные травмы, в результате которых скончался в больнице. В отношении артиста возбудили уголовное дело. Ему грозит тюремный срок.