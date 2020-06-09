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Беспорядки в США 1 час назад

9 июня 202017:01 Матвей Попов

Смерть Флойда поставила полицию США под удар

Смерть Флойда поставила полицию США под удар

В США сегодня пройдут похороны Джорджа Флойда — афроамериканца, смерть которого спровоцировала массовые акции протеста. На этом фоне в Штатах разворачивается дискуссия о необходимости реформировать полицию. Суд в штате Миннесота уже запретил полицейским Миннеаполиса использовать при задержании любые удушающие приёмы.

Новое видео задержания Джорджа Флойда сегодня разлетелось по соцсетям. На этих кадрах отчетливо видно: Флойд не очень уверенно стоит на ногах — ранее пресса сообщала, что в момент ареста он находился под действием нескольких наркотических веществ. И, кроме того, сопротивляется попыткам посадить его в машину.

Это не снимает ответственности с офицера Дерека Шовена, который придавил шею задержанного коленом и позволил ему задохнуться. Но скорее всего новые видеосвидетельства ничего не изменят — Джордж Флойд уже стал символом борьбы против полицейского произвола и за права чернокожих.

Вряд ли сам Джордж Флойд ожидал, что станет настолько почитаемым после смерти. Десятки тысяч людей на церемонии прощания,

Гроб с телом в похоронное бюро везет специальный почетный кортеж, охраняемый полицией на мотоциклах.

А звезда баскетбола Стивен Джексон хвастается не спортивными успехами, а тем, что дружил с покойным. Он даже пообещал, что вышвырнет из Белого дома Дональда Трампа.

"Давайте начистоту: я думаю, что у меня сейчас больше влияния на людей, чем у Байдена и Трампа вместе взятых. Потому что я не фальшивлю. Я честен с людьми и поэтому они ко мне тянутся. И я в ответ борюсь за них, за каждого из них! Я думаю, никто просто не ожидал, что у Джорджа Флойда есть вот такой друг как я — настоящая звезда. И поэтому на меня обращают внимание люди со всего мира!", — заявил спортсмен.

Накал страстей таков, что активизировались и группировки белых расистов. В Ричмонде, штат Вирджиния — митинг за права афроамериканцев протаранил машиной лидер местной ячейки Ку-клукс-клана Гарри Роджерс.

В городе Портленд, штат Орегон, где беспорядки не утихали больше недели — в отставку ушла шеф полиции Джами Реш, она уступила этот пост своему чернокожему заместителю.

"Я звонила мэру и попросила его поддержать меня и бюро полиции Портленда в том, чтобы с нас начались перемены, которые нужны этому городу", — сообщила она.

Отчасти это мера предосторожности: требование вовсе распустить, либо резко сократить траты на полицию давно уже выдвигают не только демонстранты,
политики-демократы также заявляют, что поддерживают эту идею, об этом же говорят и в популярных шоу.

"Уберите полицию из школ, перестаньте отправлять полицию к бездомным и тем, у кого психические расстройства, пусть полицейские перестанут патрулировать районы, в которых сами не живут, пусть этим займутся сами жители", — заявил Тревор Ноа, телеведущий.

На Fox News разглядели в движении против полиции целый заговор — Демократической партии США: "У демократов нет намерения упразднить полицию — прислушайтесь и вы поймете, что это так. Они хотят взять людей со значками, многие из которых голосовали за Дональда Трампа и заменить их новыми людьми — теми, кто голосовал против Трампа и ненавидят его и его избирателей".

Впрочем, Дональд Трамп уже заявил, что не допустит ликвидации полиции. Тем более, что усилия правоохранителей нужны властям прямо здесь и сейчас — после похорон Джорджа Флойда, которые пройдут сегодня, возможна новая волна протестов по всей стране.

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