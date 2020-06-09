В аэропорту Домодедово задержан преступник, охотившийся за вещами пассажиров

Сотрудникам полиции удалось задержать 54-летнего жителя Нижегородской области, решившего поправить свое материальное положение за счет пассажиров столичного аэропорта Домодедово.

Как рассказали в пресс-службе МВД России, злоумышленник долгое время находился в терминале, внимательно следя за действиями людей, проходивших досмотр на входе в здание воздушной гавани. Когда один из пассажиров забыл в пункте досмотра свою сумку, в которой находились документы и 35 тысяч рублей, подозреваемый похитил ее и скрылся.

Пострадавший обратился к правоохранителям, которые изучили записи с камер видеонаблюдения, запечатлевших момент преступления и действия вора, после чего пришли к выводу, что он может вернуться, и приготовились к встрече.

Прогноз полицейских сбылся – похититель чужого имущества наведался в аэропорт уже следующим утром, после чего был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража".