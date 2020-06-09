Заражение коронавирусом в интернате под Воронежем может обернуться уголовным делом

Сотрудники областной прокуратуры начали проверку информации о заражении COVID-19 107 постояльцев и 12 сотрудников Рамонского интерната для инвалидов и престарелых. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж" со ссылкой на пресс-службу ведомства.



В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении виновных в инциденте. Они обвиняются в нарушении санитарных и эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ). Наказание предусматривает до двух лет лишения свободы.



Напомним, сообщения о вспышке коронавирусной инфекции в доме-интернате начали поступать накануне. Уточнялось, что 20 человек были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Остальные переносят болезнь в бессимптомной форме.

Согласно данным оперштаба, именно эта вспышка стала причиной взрывного роста заболеваемости в Воронежской области – 8 июня зафиксировано 228 новых случаев. Однако, согласно статистике, 9 июня прирост также оказался огромным – 220 заболевших. В этот раз власти объясняют такую статистику тем, что воронежцы нарушают режим самоизоляции.