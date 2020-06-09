9 июня 202016:51 Мария Свешникова

Психолог Ольга Титова: переживание "отложенных на потом" эмоций придет позднее

из домашнего архива

В Москве отменены действовавших последние два месяца ограничения. Многие регионы объявляют об ослаблении режима самоизоляции. С 15 июня отменят обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов.

Это означает уменьшение числа инфицированных COVID-19, но не исчезновение коронавируса из нашей жизни. По-прежнему в "красную зону" выходят работать врачи и остальной медперсонал. Выпускникам совсем скоро придется сдавать ЕГЭ и поступать в вузы. Не вернулась в привычное русло помощь родителям детей с тяжелыми болезнями, людям 65+, беременным женщинам. Сотни людей десятки раз в последние месяцы слышали: возьми себя в руки, прекрати паниковать. Подобные высказывания никогда и никого не спасали. Но выходить из стрессовой ситуации надо. И чем раньше, тем лучше.

Как можно помочь самим себе и ближним, чтобы убрать стресс, рассказывает психолог, когнитивно-поведенческий терапевт клиники Mental Health Center, врач-ординатор кафедры психиатрии и медицинской психологии лечебного факультета РНИМУ имени Н.И.Пирогова Ольга Титова. Отметим также, что Ольга — один из специалистов, вызвавшихся на добровольных началах оказывать бесплатную психологическую помощь медикам, находящимся в "красной зоне".

Конечно, в целом все индивидуально и зависит от жизни и состояния психики человека, а также условий, в которых он вынужден был проходить режим самоизоляции, но наиболее уязвимые группы примерно такие: люди возраста 65+ и страдающие хроническими заболеваниями, не имевшие возможности выехать на дачу; семьи, которые имеют тяжелобольных детей, беременные и выпускники, а также медицинские работники.

Пожилые люди (по моему опыту общения) отмечали сниженный фон настроения из-за невозможности длительное время выйти из дома, уменьшение интереса к тому, что увлекало ранее, а также высказывали опасения о том, что при длительном снижении физической нагрузки в дальнейшем выход из дома может стать непосильной задачей. Сейчас, после отмены режима самоизоляции, активность некоторых из них снизилась по сравнению с тем, какой она была до изоляции.

Пациенты, у которых есть хронические заболевания (особенно такие, которые предполагают частый врачебный контроль), а также беременные женщины в данный момент могут испытывать испытывать стресс из-за возможных трудностей с оказанием плановой медицинской помощи по организационным причинам, плюс некоторые из них отмечают сложности с доступом к отдельным принимаемым по назначению врачей привычным препаратам.

Семьи, в которых есть дети с тяжелыми заболеваниями, оказались в разных, но тоже отнюдь не простых ситуациях. Если заболевание ребенка предполагало серьезное изменение привычного ритма жизни еще до пандемии (дети с ДЦП, СМА) и постоянный уход, то семьи во многом были психологически адаптированы к такой ситуации. Их трудности в основном могут быть связаны с экономическими причинами – потеря работы, снижение объемов помощи от фондов и многое другое. Родители детей с РАС часто отмечают изменения в поведении детей из-за резкого изменения привычного уклада и невозможности посещения занятий: повышение тревожности, снижение интереса с игре и взаимодействию со взрослыми, увеличение стереотипности в деятельности и играх. Если все это происходит на фоне резкого перевода работы на удаленный режим, к которому надо адаптироваться, то таким родителям вдвойне тяжело.

В сложном положении оказались и выпускники – помимо обычного стресса из-за сдачи ЕГЭ и поступления (с которыми они обращались к психологам и ранее) в этом году они испытывают дополнительные сложности из-за переноса дат экзаменов, возможных новых форм их сдачи или изменения правил приема в вузы.

Одна из наиболее интенсивных эмоций, с которыми могут столкнуться люди во время пандемии, — тревога. В каком направлении им двигаться и как им можно помочь? В первую очередь — выслушать то, чем они хотели бы поделиться (если заметите у них такое желание). Поддержкой тут могла бы быть валидация эмоций: нужно дать понять человеку, что его переживания слышат, они важны, они в этой ситуации нормальны, ему действительно сложно и он имеет право на это "сложно". Можно наиболее эффективно это сделать, повторив дословно часть только что сказанной фразы или ее смысл. Можно использовать для себя (и обучить близких) техники эмоциональной регуляции из современных направлений когнитивно-поведенческой терапии. К примеру, при интенсивной, но кратковременной эмоции можно использовать навык из диалектико-поведенческой терапии, состоящий из трех частей:

- температуры (умыться холодной водой);

- дыхания (важно, чтобы выдох был длиннее вдоха, например, вдох на 5, выдох на 7 или 4/6)

- интенсивной физической нагрузки (подойдут любые движения).

При высоком, но более привычном уровне тревоги можно использовать техники из терапии принятия и ответственности – пробовать назвать себе пять предметов вокруг, четыре услышанных звука, сосредоточиться на окружающих запахах или тактильных ощущениях от находящихся рядом предметов.

Почему мы стали помогать медицинским работникам? Огромные нагрузки как физические, так и психические, отделенность от близких (многие, оберегая свои семьи, живут в гостиницах). Пока обращений не так много, так как люди находятся либо в фазе мобилизации внутренних резервов, либо (что чаще) восстанавливаются в первую очередь физически, а психологическая переработка, переживание "отложенных на потом" эмоций придет позднее. К примеру, у части людей в таких ситуациях может возникнуть посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР — тяжелое психическое состояние, возникающее в результате событий, оказывающих чрезмерное негативное воздействие на психику), которое может развиваться в сроки от одного до трех месяцев после травматической ситуации, а может быть отсроченным (спустя 6 месяцев и более). Эти люди обратятся за помощью позднее.

В данный момент медицинские работники обращались как с консультациям по каким-то своим проблемам, которые были до пандемии, так и с интенсивной тревогой. В большинстве случаев здесь требуется не длительная глубокая психотерапевтическая работа, а краткосрочное консультирование с выявлением и изучением тревожных мыслей, а также обучение конкретным навыкам регуляции эмоций и решения проблем.

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