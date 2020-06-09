Из артистов - в таксисты: коронавирус заставил многих поменять профессию

Пандемия коронавируса лишила многих возможности работать в своей профессии. Кто-то предпочел дожидаться лучших времён. Но немало оказалось и тех, кого характер и обстоятельства заставили действовать. Они освоили новую для себя работу, востребованную в период ограничений.

6:30. Василий Долгих уже в отделении почты.

- Список газет и журналов, которые я должен с утра в первую очередь доставить.

Актер массовки снимался в сериале "Борис Годунов" и в одной из самых ожидаемых премьер этого года — спортивной драме "Стрельцов". Но съемки были заморожены.

- Я очень хотел найти работу. Мне повезло сюда устроиться.

Василий освоил профессию почтальона: разносит газеты, письма, посылки.

- Хожу, гуляю, дышу свежим воздухом.

Звезда "Отпетых мошенников" Гарик Богомазов только что вернулся с очередного заказа — он подрабатывает водителем такси.

"Концерты какие-то отменились, какие-то перенеслись. Я не имею права сидеть на диване и смотреть телевизор, у меня маленький ребенок, у меня семья", — объясняет певец Гарик Богомазов.

Сергей — тренер по большому теннису. Корты закрыты, но есть машина и желание что-то делать.

- Я не вижу ничего зазорного работать в такси, грузчиком, кем-то еще. Нет плохих видов занятий. Есть лень и нежелание работать.

Пандемия заставляет меняться. У Яны Делорейн небольшая антикварная мастерская. Пока клиентов мало, поэтому готовит на заказ.

- Я считаю, что ни в какой ситуации нельзя опускать руки, жизнь продолжается. И правильно говорят, что какие-то кризисы могут дать интересный толчок к чему-то новому.

Айрат Галиакбаров до коронавируса вел свадьбы и корпоративы. Сейчас он курьер.

- В какой-то момент ты перегораешь от этого онлайна, начинаешь киснуть. Эта деятельность подстегивает тебя, ты не останавливаешься, ты продолжаешь что-то делать, держишь себя в тонусе.

Христофор — священник, но временно не служит. Два месяца назад стал санитаром ковидной больницы.

- Не мог просто так сидеть. У каждого свои жизненные принципы. Мои принципы говорили о том, что нужно быть как-то полезным.

Говорит, что самой тяжелой была первая смена в красной зоне: едва не потерял сознание. Потом привык, но главное — многое понял.

- Я, наконец-то, убедился, что людей люблю. У меня в этом были сомнения. Приходится делать одно и то же много раз за смену. Это может раздражать. И, тем не менее, ты смотришь на этого старичка условного, и ты к нему испытываешь сострадание и любовь. Это для меня было некое новое о себе.

Учиться новому, быть полезным, находить выход из самых трудных ситуаций — вот принципы, которые позволяют все время идти вперед.