Кузнецова: семья должна состоять из мамы и папы, и это надо зафиксировать в Конституции

Поправки в Конституцию о семье и детях, как и ряд других поправок, расширяют гарантии государства по отношению к гражданам. Очень важно, чтобы семья состояла из мамы и папы, это положение было зафиксировано в главном законе стране. Об этом заявила в эфире телеканала "Россия 1" уполномоченный при президенте России по правам ребенка, мама семерых детей Анна Кузнецова.

"Я как мама и уполномоченная по правам ребенка, у которой кроме семьи еще тридцать миллионов детей, это очень поддерживаю и приветствую", — подчеркнула она.

Кузнецова отметила, что поправки в Конституцию закладывают фундамент, на котором вырастет нормативная база. "Это означает, что, начиная с документов и заканчивая конкретной реализацией, меры поддержки должны дойти до каждого ребенка, до каждой семьи. Это — конечная цель", — сказала правозащитник.

Анна Кузнецова считает, что поправки имеют значение лично для каждого человека.

"Конституция пишется не только для органов власти, она расставляет приоритеты для каждого из нас, независимо от должности и рода занятий", — добавила Кузнецова.

Детский омбудсмен уверена, что семья и дети — это главное, поэтому формулировки, которые сегодня вносятся, достойны поддержки и носят большой практический потенциал для семей с детьми.



В заключение правозащитник отметила, что закрепление в законе поправок — это логичное продолжение тех векторов, которые заданы руководством страны в семейной политике в последнее время.

"Мы передаем новую Конституцию дальше нашим детям. Очень важно, чтобы и они сохранили эти приоритеты. Хочется оставить детям самое важное и самое ценное", — подытожила Анна Кузнецова.

Россия готовится к голосованию по поправкам в Конституцию. Голосование должно было пройти 22 апреля, но из-за пандемии COVID-19 было перенесено на 1 июля.