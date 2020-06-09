Полицейские США прокалывают шины на автомобилях всем подряд (видео)

В американском инфополе активно обсуждают действия полицейских из Миннесоты, которые умышленно и без объяснения причин прокалывают шины на припаркованных автомобилях. Пострадали машины как простых граждан, так и журналистов.

На многочисленных фото и видео из протестного Миннеаполиса запечатлены представители силовых структур, прорезающие шины на припаркованных автомобилях - без разбору и объяснения причин. Один из таких роликов разместило издание Mother Jones.

Можно было бы предположить, что офицеры полиции принимают такие меры против агрессивных протестующих, однако по факту пострадали в основном автомобили обычных жителей, медиков и сотрудников СМИ.

Одним из таких пострадавших стал корреспондент издания New Yorker Люк Могельсон, который освещает события в горячих точках. Когда он подошел к автомобилю и увидел, что полиция прокалывает покрышки у всех подряд, то предъявил свою пресс-карту. Офицер сфотографировал документ и пообещал предупредить коллег об этом автомобиле, но когда журналист вернулся к машине, все четыре шины были спущены.

В Министерстве общественной безопасности Миннесоты пояснили, что такие нетипичные меры были приняты сотрудниками полиции и офицерами офиса шерифа из соображений безопасности. Якобы движущиеся автомобили могут создавать угрозу правоохранителям и простым жителям, равно как и различные предметы, которые в этих машинах могут находиться.

Компенсирует ли кто-нибудь ущерб, причиненный автовладельцам полицией, пока неизвестно. Пользователи соцсетей сходятся во мнения, что действия правоохранителей были необоснованными и чрезмерными.