Студентка ограбила и убила знакомую с детства старенькую соседку

Полицейские Омской области опубликовали видео разговора с 19-летней девушкой, убившей соседку, которую знала с детства.

Тело 88-летней старушки было найдено в своей квартире 21 мая — полицию вызвала соседка, обеспокоенная, что бабушка не открывает дверь. Во время проведения расследования сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую — студентку вуза, проживающую в том же подъезде.

На допросе девушка созналась в убийстве. По ее словам, она пришла к своей старенькой соседке потребовать денег, чтобы оплатить свои кредиты. Получив отказ, студентка, по собственному признанию, толкнула бабушку, а потом добила беспомощную женщину табуреткой.

После убийства девушка взяла деньги, которые нашла — около 60 тысяч рублей. На вопрос собеседника у подозреваемой, в каком состоянии она находилась, задержанная ответила, что была немного пьяной.

В отношении студентки возбуждено два уголовных дела по статьям "Убийство" и "Разбой". Решается вопрос о заключении задержанной под стражу на время проведения расследования.