Emirates продолжила сокращать рабочий персонал

Emirates, одна из крупнейших в мире авиакомпаний дальнего следования, провела новый этап сокращения персонала на фоне проблем в отрасли из-за пандемии коронавируса, передает Reuters.

В компании также планируют тысячи дополнительных сокращений рабочих мест, сообщили пять источников в компании.

Авиация является одной из отраслей, наиболее пострадавших от вспышки, которая снизила спрос на поездки и вынудила крупные авиакомпании уволить персонал и добиваться получения правительственной помощи.

Источники сообщили на условиях анонимности, что на этой неделе ожидается больше увольнений, включая пилотов самолетов Airbus A380 и Boeing 777.

Не раскрывая подробностей, представитель авиакомпании сообщила агентству Reuters, что некоторые сотрудники были уволены.

"Учитывая значительное влияние, которое пандемия оказала на наш бизнес, мы просто не можем поддерживать избыточные ресурсы и должны корректировать численность нашей рабочей силы в соответствии с сокращением наших операций", — сказала она.

Обещание правительства Дубая предоставить Emirates новый капитал позволит ей "сохранить свою квалифицированную рабочую силу", заявила государственная авиакомпания 10 мая.

С тех пор компания уволила ряд сотрудников, включая пилотов-стажеров и бортпроводников.

Покидающий свой пост президент компании Тим ​​Кларк заявил, что Emirates может потребоваться четыре года для возобновления полетов по всем 157 международным направлениям, которые она обслуживала до пандемии.