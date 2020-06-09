Автосалон Максима Сушинского подвергся обыскам из-за дела об отмывании денег

Бывший хоккеист сборной России по хоккею, чемпион мира Максим Сушинский попал под подозрение правоохранительных органов Санкт-Петербурга о незаконной банковской деятельности. Это связано с его автосалоном, который базируется в городе на Неве.



В связи с этим была проведена серия обысков — всего около 30, в том числе у Сушинского дома и в автосалоне "Авангард" основателем которого он и является. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, расследуется дело о незаконном обналичивании денег.



Однако сам Сушинский заявил, что оснований для подозрения его в нарушении закона нет: "Претензии экономической полиции являются необоснованными. По крайней мере, они должны быть не в мой адрес, я — продавец. Пришел человек от юрлица, купил автомобиль, вот и все. Я не проверяю, что с авто произошло дальше".



Впоследствии сотрудники правоохранительных органов признали — претензий к нынешнему президенту хоккейного омского клуба "Авангард" они не имеют, и в качестве фигуранта дела его не рассматривают.