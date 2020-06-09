В Рязани пациентов с коронавирусом начали лечить новыми препаратами. Опытная партия поступила пока только в пять российских регионов. Эффект от использования лекарств уже подтвердили врачи. Пациенты поправляются в два раза быстрее, передает ГТРК "Ока".

"Работающие с заболевшими медики, зная свою группу риска, сдают анализы на иммунитет в обязательном порядке. Тестирование доступно всем желающим, однако оно является платным. Поголовное исследование для определения иммунной прослойки необходимо только в случае проведения тотальной иммунизации. Таким образом, можно будет выявить категорию населения, у которой уже есть иммунитет к этому вирусу. В вакцинация им попросту будет не нужна", — говорит замминистра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец.