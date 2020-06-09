На российского учителя завели дело за избиение школьника пеналом

Педагогу одной из калужских школ предстоит ответить перед законом за поступок, совершенный в отношении ученика пятого класса. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Ранее в Сети появилась информация о факте жестокого обращения с несовершеннолетним. На опубликованной видеозаписи видно, как учитель бросил в мальчика пеналом и папкой, попав в лицо. В результате у школьника оказалась рассечена бровь.

Как сообщает прокуратура, инцидент произошел в городской школе № 4. Ведомство провело проверку, материалы которой были переданы в УМВД. В отношении учителя возбуждено уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса России (жестокое обращение с детьми). Педагогу грозит наказание до трех лет лишения свободы.