Евгения Малкина выдвинули на номинацию "Билл Мастертон Трофи"

Российский хоккеист клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин включен в список претендентов на "Билл Мастертон Трофи" — награду, которой в НХЛ награждают за спортивное мастерство и верность хоккею.



Об этом объявила Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов, которая и определит лауреата. Всего от каждого клуба выдвинуто по одному хоккеисту. Малкин стал единственным представителем России в числе номинантов.



В текущем сезоне Малкин провел за "Питтсбург" 55 матчей, в которых набрал 74 очка: у него 25 голов и 49 ассистов. С этими показателями он является лучшим бомбардиром своей команды.