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9 июня 202018:24

Мировые производители косметики отказываются от использования талька

EPA

Chanel, Revlon и L’Oreal, три крупнейших косметические компании мира, постепенно отказываются от использования талька в некоторых продуктах по мере того, как растет количество судебных исков и проблем у американских потребителей, передает Reuters.

Элитная косметическая компания Chanel перестала использовать тальк в пудре из-за негативного восприятия минерала.

Эти компании сообщили Reuters, что Revlon удалила тальк из своих продуктов для тела, а L’Oreal изучает альтернативы этому минералу.

Действия предпринимаются на фоне переоценки талька в порошках для тела и косметике потребителями, регулирующими органами и производителями.

Тальк, который иногда встречается в той же породе, что и асбест, мощный канцероген, используется в тысячах косметических средств и средствах личной гигиены для поглощения влаги, предотвращения слеживания и придания мягкости.

Тысячи судебных процессов, некоторые из которых относятся к 2013 году, были поданы против лидера рынка порошков для тела Johnson & Johnson.

Утверждения о том, что использование асбеста вызвало рак у истцов, впервые стали появляться в 2017 году. Другие производители талька также сталкиваются с исками, в том числе Revlon, Chanel и Avon, как показали судебные записи.

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