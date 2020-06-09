Михаил Ефремов задержан по делу о пьяном ДТП

Меру пресечения актеру Михаилу Ефремову 9 июня определит Таганский районный суд. Следствие планирует ходатайствовать о домашнем аресте актера. Михаил Ефремов 8 июня устроил ДТП на Смоленской площади. Вечером Михаил Ефремов был доставлен в здание главка МВД по Центральному административному округу Москвы, а затем задержан по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса России, сообщили в пресс-службе МВД..Подписка о невыезде актеру, по которой он должен был явиться к следователю в 11 часов утра 9 июня, но не явился, сказавшись больным, отменена.

После проезда здания МИД России Jeep Cherokee артиста накануне вылетел на встречную полосу, где столкнулся с развозным фургоном Lada. Актер в момент совершения ДТП был пьян, поясняет ТАСС. Водитель автомобиля Lada Сергей Захаров от полученных в аварии травм скончался в больнице. По некоторым данным, в крови Михаила Ефремова помимо алкоголя были также обнаружены следы наркотических веществ — кокаина и марихуаны.

По уголовному делу по ДТП со смертельным исходом и управлению автомобилем в пьяном виде Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

С начала 2020 года Михаилу Ефремову было выписано 10 штрафов за нарушение правил дорожного движения.