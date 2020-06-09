Свидетели ДТП с Ефремовым рассказали, кто сразу появился на месте трагедии

В эфире телеканала "Россия 1" – о страшной аварии, которая произошла поздним вечером 8 июня в центре Москвы: джип 56-летнего актера Михаила Ефремова вылетел на встречку и врезался в автомобиль "Лада", за рулем которого был 57-летний доставщик еды Сергей Захаров.

Как рассказывают очевидцы, его пришлось вырезать из машины – настолько сильно она была искорежена. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его врачам не удалось — мужчина скончался.

Одна из свидетелей аварии рассказала: поначалу она подумала, что водителю джипа стало плохо, и поэтому он вылетел на встречную полосу.

По ее словам, вслед за машиной, в которую врезался джип Ефремова, ехал пассажирский автобус.

После рокового столкновения, когда водитель вышел из машины, он еле стоял на ногах. Вскоре уже все свидетели ДТП поняли, что за рулем джипа был известный актер Михаил Ефремов.

За кадром одной из видеосъемок, которые вели очевидцы, слышны слова: "Лыка не вяжет актер любимый".

Вскоре к месту аварии приехали не только полицейские и скорая, но и журналисты, и известные артисты – друзья и коллеги Ефремова.

Среди них были замечены Сергей Гармаш, Иван Стебунов, Никита Высоцкий, Дарья Белоусова. Как им удалось столь быстро узнать об аварии, они журналистам не ответили.

Как комментируют эту аварию известные адвокаты и журналисты, освещающие криминальную хронику? Понесет ли Михаил Ефремов заслуженное наказание, или найдутся лазейки вывести известного актера из под грозящих ему 12 лет тюрьмы за ДТП со смертельным исходом?

О страшной ночи на 9 июня в центре Москвы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".