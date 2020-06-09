Для Tesla разработали батарею, рассчитанную на 16 лет и миллион миль пробега

Китайская компания Contemporary Amperex Technology (CATL) - один из крупнейших в мире производителей аккумуляторов для электромобилей, а также важный партнер и поставщик Tesla и Volkswagen, - объявила о готовности к началу выпуска инновационных элементов. Как заявили в CATL, им удалось разработать батарею, рассчитанную на 16 лет службы или суммарный пробег 1,24 миллиона миль (около 2 миллионов км).

О прорывной технологии агентству Bloomberg рассказал глава компании Чжэн Юцунь. По его словам, стоимость производства "вечного" аккумулятора всего на 10% выше, чем других имеющихся на рынке батарей, что не очень сильно скажется на цене электрокара.

Юцунь добавил, что CATL готова к приему заказов на производство батарей нового типа. С какими компаниями были заключены контракты, он не уточнил.

Аккумулятор является самой дорогой частью электрического автомобиля. Возможность переносить элемент с длительным сроком службы из старой машины в новую позволила бы значительно снизить стоимость электрокара. Например, на батареи Tesla сейчас предоставляется гарантия на восемь лет или 150 тысяч миль пробега (~240 тысяч км), что обычно требует их замены каждые 3 года.

В мае источники Reuters сообщали, что CATL и Tesla ведут совместную разработку аккумулятора, рассчитанного на 1 миллион миль пробега. Та ли эта батарея, которую анонсировал Юцунь, не уточняется.