В Ростуризме назвали предварительную дату начала полноценного курортного сезона

Названа предварительная дата начала полноценного курортного сезона. По мнению представителей Федерального агентства по туризму, при соблюдении ограничительного режима граждане смогут путешествовать по России уже с 1 июля. Об этом сообщают "Вести Сочи" со ссылкой на руководителя ведомства Зарину Догузову.

"Полноценное открытие курортного сезона планируется с 1 июля. Конечно, многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретных регионах, но мы делаем все от нас зависящее", — говорит Догузова.

Глава Ростуризма также отметила, что информацию постоянно обновляют, продолжается введение послаблений ограничительных мер. Накануне председатель правительства Михаил Мишустин заявил о том, что Россия готова к постепенному началу туристического сезона. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко дал поручение главам регионов подготовить план по открытию туристической отрасли к 15 июня.