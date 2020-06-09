Актриса Елена Яковлева об аварии на Садовом: Ищите того, кто был в машине с Ефремовым

Народная артистка России Елена Яковлева, которой доводилось работать с Михаилом Ефремовым, в эфире телеканала "Россия 1" поделилась своим мнением о резонансной трагедии с участием актера.

"То, что случилось, это ужасно", — отметила Елена Яковлева, выразив сочувствие и соболезнование пострадавшей стороне.

Однако актриса считает, что пролить свет на эту историю может пассажир, который по данным очевидцев находился в машине Ефремова, а позже скрылся с места преступления.

"Ищите того, кто выскочил из машины и убежал. Тот, кто сидел рядом, это самый гадкий человек. Во-первых, трус: он позволил Михаилу сесть за руль в пьяном состоянии. Во-вторых, с ним поехал. Когда его найдут, он все расскажет", — сказала она.

Между тем актриса подчеркнула, что лично она никогда не видела своего коллегу пьяным. "Плохого о Мише ничего не могу сказать. Он прекрасный артист и партнер. На съемочной площадке с ним всегда было замечательно. Клянусь, что на протяжении всей работы, а это порой по 12 часов в день, я ни разу не видела его в пьяном состоянии. Иногда может быть попахивало, но ничего плохого не было", — заверила Елена.

При этом актриса считает, что Михаил Ефремов несомненно должен понести наказание.

"Отмазывать его никто не будет. Все будут только сочувствовать и переживать, — сказала она. — Очень жаль, что с ним такое произошло. Непонятно, что теперь делать. Я не знаю, кто из артистов может сейчас представить себе, что их постигло нечто подобное".

Вечером 8 июня 29020 года на Садовом кольце в районе Смоленской площади Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения и на полной скорости столкнулся с автомобилем Lada, перевозившем морепродукты. Водитель отечественной машины получил тяжелые травмы, от которых скончался в больнице. Экспертиза и многочисленные свидетельства показали, что артист был в состоянии сильного алкогольного опьянения. В отношении артиста возбудили уголовное дело. Ему грозит тюремный срок до 12 лет.