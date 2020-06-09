ВОЗ нуждается в помощи и реформе

Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) всего лишь через одиннадцать дней после того, как дал ей тридцать дней для проведения “существенных улучшений”. Он не уточнил о каких именно улучшениях идет речь и не дал ВОЗ времени для их проведения, поскольку его цель, как и в случае с коронавирусом в Америке, найти виновного, а не попытаться решить проблему. Между тем, в интересах США — и всего мира — реформировать ВОЗ, а не отказываться от нее, пишет The National Interest.

По мнению Трампа возглавляемая Тедросом Адханомом Гебрейесусом организация с большим опозданием объявила чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, слишком поздно назвала распространение COVID-19 пандемией и слишком быстро начала хвалить Китай за его борьбу с коронавирусом. Ничто из вышеназванного не оправдывает собственную медлительность администрации Трампа, так как еще в январе эксперты предупреждали Белый дом о надвигающейся угрозе.

И хотя ВОЗ, возможно, отреагировала на опасный вирус не совсем хорошо и оперативно, вина за это в значительной степени лежит не на Гебрейесусе или секретариате, а на структуре ВОЗ.

Созданная в 1948 году в качестве глобального агентства здравоохранения ООН, ВОЗ полностью ориентируется на своих 194 государства-члена, так как именно они определяют политику и направления деятельности организации. ВОЗ разделена на штаб-квартиру в Женеве и шесть полуавтономных региональных отделений, руководители которых избираются государствами-членами. Таким образом, генеральный директор и секретариат имеют ограниченную свободу и не могут проводить полностью независимую деятельность.

ВОЗ не является службой экстренного реагирования. Скорее, это координационный и консультативный орган, выступающий за усиление борьбы с такими болезнями, как полиомиелит, ВИЧ и рак, а также собирающий данные, издающий указания и предоставляющий техническую помощь. Что касается всей своей деятельности, то ВОЗ в значительной степени зависит от информации, которую предоставляют государства-члены.

Постоянное недофинансирование — еще одна существенная проблема ВОЗ. Бюджет организации на 2020-2021 годы составляет $4,8 млрд или примерно столько же, сколько бюджет крупной американской больницы. На Соединенные Штаты приходится около одной пятой ее финансирования, в то время как до пандемии Китай вносил примерно 1%, что едва ли делает ВОЗ ориентированной на Китай организацией, на чем не раз акцентировал глава Белого дома.

Действия Трампа — выход и перенаправление средств на неопределенные "глобальные потребности здравоохранения" — не решат проблемы и не продвинут интересы США. Отказ от финансирования ВОЗ ослабляет ее в тот самый момент, когда она нуждается в поддержке, чтобы остановить распространение коронавируса. Перераспределение финансирования между различными НПО еще больше раздробит требующие лучшей координации ответные меры. Отказ от ВОЗ будет либо выгоден Китаю, который недавно объявил о выделении $2 млрд на борьбу с COVID-19, либо, что еще хуже, подтолкнет Поднебесную к созданию конкурирующей организации здравоохранения.

Лучше всего реформировать работу и структуры ВОЗ. Так, страны-члены могли бы предложить существенное увеличение взносов, что одновременно увеличило бы бюджет и дало бы ВОЗ больший контроль над ним, обеспечив большую свободу и гибкость для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации.

Кроме того, G7 и G20 могли бы поручить генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу назначить комиссию высокого уровня для формирования рекомендаций по реформам с целью наделения ВОЗ необходимыми полномочиями и ресурсами для борьбы с этой и следующей пандемией. Все это реальный способ улучшения работы ВОЗ.