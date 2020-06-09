В России вышли новые смарт-колонки JBL с "Алисой" вместо "Ассистента" Google

Производитель аудиотехники JBL представил на российском рынке две новые "умные" колонки - стационарную JBL Link Music и портативную JBL Link Portable. В рамках партнерства с "Яндексом" в них "Ассистент" Google уступил место голосового помощника "Алисе".

"Первые русскоговорящие" колонки оснащены широкополосными динамиками мощностью 20 Вт, поддерживают фирменную технологию объемного звука JBL, а также позволяют стримить контент по Bluetooth или Wi-Fi. Об этом Вестям.Ru рассказали в компании.

Отдавая команды "Алисе", пользователи могут воспроизводить музыку и подкасты, слушать новости, управлять "умным" домом, заказывать такси, ставить напоминания и общаться на разные темы. Акустические системы интегрированы с "Яндекс.Музыкой", поэтому слушать музыку можно даже без смартфона.

Станционарная модель JBL Link Music будет доступна только в черном цвете, портативная JBL Link Portable - черном, темно-синем, сером, коричневом, зеленом и бежевом. Переносная колонка защищена от воды по стандарту IPX7, что позволяет использовать её в ванной, а емкости аккумулятора должно хватить на 8 часов.

Купить новинки можно в салонах "Связного" и "МегаФона", а также заказать на маркетплейсе "Беру". JBL Link Music уже поступила в продажу по цене 8590 рублей. JBL Link Portable пока можно только предзаказать за 11 990 рублей.