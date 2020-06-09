В Антверпене снесли обезображенный памятник королю-колонизатору

Власти Антверпена демонтировали памятник королю бельгийцев Леопольду II, при котором произошел колониальный захват Бельгией бассейна реки Конго в период с 1885 по 1908 годы, сопровождавшийся жестокими репрессиями против местного населения.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал бургомистр города Экерен Коэн Палинкс.

Он пояснил, что скульптуру убрали после того, как ночью 3 июня неизвестные вандалы облили монумент бензином и подожгли. По словам Палинкса, памятник после реставрации будет размещен в местном музее.

С конца мая в стране распространяется петиция с призывом снести памятники Леопольду II, которого называют убийцей два миллионов жителей Конго. За минувшую неделю статуи короля повреждены вандалами в Тервюрене, Халле, Остенде и Генте.

Леопольд II правил Бельгией с 1865 по 1909 годы. При нем страна получила громадные колониальные владения в Африке, в бассейне реки Конго и осуществляла жесточайшие репрессии по отношению к местному населению, вплоть до отсечения кисти руки за невыполнения работ.