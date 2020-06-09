Нижегородские компании получили господдержку на 1,5 миллиарда рублей

Нижегородские компании получили 1,5 миллиарда рублей на выплату заработных плат сотрудникам. Господдержка будет выделена в виде беспроцентных кредитов. Отметим, что начался уже второй этап программы. В рамках первого льготами воспользовались около 600 средних и малых предприятий региона, передает ГТРК "Нижний Новгород".

Напомним, с июня представители бизнеса смогут получить кредиты под 2 процента. Однако уточняется, что всю сумму займа может погасить государство, если предприниматель сможет сохранить не меньше 90 процентов сотрудников к апрелю 2021 года. Если к этому сроку будет сохранено не меньше 80 процентов рабочих мест, государство погасит 50 процентов суммы.