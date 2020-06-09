Шиес лишили приоритетного статуса

Мусорный полигон Шиес лишен статуса приоритетного инвестпроекта. Это решение принято во вторник, 9 июня, на заседании правительства Архангельской области, которое в одностороннем порядке расторгло соглашение с ООО "Технопарк" от 20 мая 2019-го года о поддержке инвестиционного проекта. Тем самым проект лишен всех преференций, которыми наделяются приоритетные региональные инвестпроекты, в том числе налоговых льгот и особых условий аренды земельных участков.

Как сообщила пресс-служба правительства области, 8 мая в адрес ООО "Технопарк" было направлено письмо с предложением расторгнуть указанное соглашение по соглашению сторон. Однако со стороны ООО "Технопарк" реакции не последовало. В результате, по условиям соглашения его действие расторгнуто региональным правительством в одностороннем порядке.

В настоящий момент по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Архангельской области Александра Цыбульского проводится плановая работа по закрытию проекта.

По мнению местной прессы, обострившееся противостояние региональной власти и жителей Поморья стало одной из причин отставки губернатора Игоря Орлова. Вероятнее всего, эта позиция небезосновательна, поскольку врио главы региона Александр Цыбульский недвусмысленно выказал свое отношение к мусорной свалке в Шиесе: "Я этот проект не поддерживаю и поддерживать не буду. Насколько я знаю, с 7 апреля инвестор проекта уже начал рекультивацию территории строительства. Да, темпы работ пока низкие, но сроки их выполнения определены — в течение двух лет они должны быть выполнены".

Напомним, поддержку регионального правительства проект мусорного полигона Шиес на одноименной железнодорожной станции получил в 2018-м году. И компания "Технопарк" сразу начала активную работу по обновлению социальной инфраструктуры Ленского района.

Но уже через три дня, 21 октября 2018 года, в Архангельске прошел первый митинг протеста против этого решения. В феврале и марте 2019 года в регионе прошли согласованные акции протеста в Архангельске в скверах у Соловецкого камня и на левом берегу Двины. А 7 апреля состоялся несогласованный марш по Троицкому проспекту до площади Ленина, на который пришли сотни людей.

Требования протестующих звучали так: остановить строительство полигона в Шиесе, не допустить ввоза в Архангельскую область ТКО из других регионов, развивать раздельный сбор и переработку коммунального мусора.

Спустя год, после проведения протестных акций, 2 апреля 2020-го года возглавлявший регион с 2012-го года Игорь Орлов подал в отставку. Свое решение он объяснять не стал, а в СМИ был разослан пресс-релиз: "Я старался сделать все возможное, чтобы мое родное Поморье развивалось на благо жителей этого региона, нашего великого Российского государства. И все решения сегодня для меня уже приняты".

Что касается решения по мусорному полигону, решение должен утвердить Арбитражный суд второй инстанции. Но даже и после это решение не сразу вступает в законную силу. Во-вторых, решение принято о сносе только части сооружений, а не полностью проекта. И последнее: на проблему вывоза мусора из Москвы это решение никак не влияет.