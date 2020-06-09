Роковое ДТП с участием Ефремова: перед аварией артист едва не сбил пешеходов

В крови Михаила Ефремова было обнаружено больше двух промилле алкоголя. За жизнь водителя, которого протаранил актер на своем джипе, врачи института Склифосовкого боролись всю ночь, но травмы оказались слишком тяжелыми. Полиция тем временем восстанавливает маршрут актера по камерам наблюдения. Судя по ним, Ефремов до аварии успел заехать в любимый бар.

Актер Михаил Ефремов уже давно не выходит из роли пьяного скандалиста, но в роли виновника смертельного ДТП он оказался впервые. Но и тут Ефремов не изменил себе — устроил шоу — закрылся в квартире и заявил приехавшим полицейским, что никуда не поедет.

Всю первую половину дня полицейские пытались допросить актера по делу о смертельной аварии, но Михаил Ефремов утром отсыпался после пьяный ночи, а проснувшись заявил — ему очень плохо.

Сначала ему вызвали одну скорую, государственную. Врачи не стали госпитализировать артиста, затем приехала частная. Медики очень долго суетились у подъезда — то несли в квартиру актера подушку, то носилки. Родственники уверяли — у Ефремова обморок. Врачей, впрочем, он встретил в сознании, но вновь сказал, что никуда ехать не может. У этого спектакля с каждой минутой становилось все больше зрителей.

Ефремова вывели из подъезда в маске, перчатках с капюшоном на голове и повезли на допрос. Актер едва не остался без защитника. По некоторым данным, с десяток адвокатов отказались его защищать после разразившегося скандала.

На опубликованных кадрах видно, как черный внедорожник Ефремова пересек сплошную и лоб в лоб ударил светлый фургон. Машины подбросило в воздух. В аварии серьезно пострадал водитель фургона Сергей Захаров, курьер компании по доставке морепродуктов. К месту ДТП бросились десятки очевидцев. Пока они спасали Захарова, Ефремов отдыхал на бордюре.

Актер был так плох, что еле ходил, пошатываясь. Все время Ефремов просил закурить, бессвязно что-то бормотал, вырывался из рук сотрудников полиции. Впрочем, отрицать, что выпил, он не стал. Когда ему сказали, что из-за него пострадал человек, Ефремов выдал такую тираду:

— Я его могу вылечить.

— Вы же не доктор.

— Зато у меня бабок до***.

В те же минуты Сергея Захарова реанимировали в машине скорой помощи, стабилизировали его состояние, довезли до института Склифосовского. Всю ночь врачи боролись за жизнь пострадавшего, но спасти не смогли. Пострадавший скончался от обильной кровопотери — отказали внутренние органы.

Еще утром, когда стало известно, что в больнице скончался пострадавший Сергей Захаров, следователи УВД по Центральному округу столицы переквалифицировали статью, по которой было возбуждено уголовное дело, на более тяжкую — совершение пьяного ДТП со смертельным исходом.

Жена погибшего Сергея Захарова приехала к зданию полиции, но сил дойти до проходной у нее не было. Короткое интервью нашему канала она давала уже отчаявшись.

— Какого наказания заслуживает Ефремов?

— Максимального.

— Вы знаете, что ему грозит 12 лет?

— Пусть 12.

Сыновья Сергея Захарова узнали о смерти отца от родных. По их словам, погибший приехал в Москву из Рязани на заработки, чтобы поддерживать семью. Устроился курьером, развозил морепродукты.

Хорошо отзывались о Захарове и клиенты, которым курьер привозил продукты. Многие знали его по имени-отчеству.

Михаил Ефремов половину ночи провел в том самом УВД по Центральному округу. То и дело выглядывал в окно покурить и ждал, пока к нему приедут друзья. Их привез актер Сергей Гармаш. Он был и на месте аварии, но комментировать поведение Ефремова не стал.

На опубликованых кадрах видно, как артисты подъехали к дому Ефремова. Именно отсюда накануне он начинал свой нетрезвый вояж. Видно, как шатающийся Ефремов выходит из дома и сам не понимает, надеть ему маску или снять.

Следователи смогли восстановить и маршрут Ефремова. Путь был недолгим. Актер стартовал от своего дома в Плотниковом переулке, проехал по Глазовскому переулку, вырулил к повороту на Садовое кольцо в районе Смоленской площади. Тут видно, что Ефремов хоть и включил сигнал поворота, но маневр совершал с нарушением — выехал сразу на вторую полосу и чуть не врезался в чужую машину в первый раз. Спустя несколько секунд он успел проехать здание МИДа и вылетел на встречную полосу.

Судя по еще одному опубликованному видео, Ефремов до рокового инцидента успел заехать и в любимый бар. Паркуясь, он едва не задавил четверых человек.

По некоторым данным, вместе с Ефремовым в машине были актеры Иван Стебунов и Елена Власова. Сегодня они это опровергли. Что касается Михаила Ефремова, то уже известно, что свою вину он отрицать не стал.