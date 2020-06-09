Новый спортивный сезон российской премьер-лиги начнется 1 августа

Исполком Российского футбольного союза утвердил даты проведения следующего сезона в российской премьер-лиге. Он начнется 1 августа 2020 года и завершится 30 июня 2021 года.



Об этом сообщает официальный сайт РФС. Решение было принято по итогам заседания исполкома организации, прошедшей в формате видеоконференции.



Кроме того, были утверждены сроки летнего трансферного окна. Футбольные клубы России получат возможность совершать трансферы с 26 июля. Закрытие окна планируется на 19 сентября.



Теперь организации предстоит согласовать период дозаявок с Международным футбольным союзом (ФИФА).