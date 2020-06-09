Гостиницы, салоны красоты, прогулки: регионы возвращаются к нормальной жизни

За последние сутки в России выявлено 8595 новых случаев коронавируса. По словам медиков, заболевание протекает легче, чем еще месяц назад. Сейчас суточный прирост тех, кто выздоровел — 11 709. А всего же по России — восстановились от COVID-19 больше 240 тысяч. На этом фоне Крым отменяет обязательную обсервацию для приезжающих уже с 15 июня. Ростуризм рассчитывает полностью восстановить путешествия по стране к 1 июля. И уже в планах — чартеры в Калининград, в Бурятию, на Алтай.

Каждой семье по теленку. Бесплатно. В Курганской области так помогают селянам, потерявшим доход из-за коронавируса. На рынке такой бычок стоит 12 тысяч рублей — как один МРОТ. Есть их нельзя — за этим будут следить ветеринары. Животные племенные — это вложение в ближайшее будущее.

"У нас так-то всё свое. Молоко теленок будет пить, корова у нас своя", — поясняет Владимир Фролов, многодетный отец.

В городах другие заботы. Пускай в масках, пускай в перчатках, но вновь открытый салон красоты — это уже символ новой жизни. В Йошкар-Оле запись — на этот месяц уже закрыта — столько желающих.

"Принимаем по одному человеку в кабинете, после него всё обрабатываем. Выкидываем все одноразовые инструменты", — говорит Ксения Громова, мастер по наращиванию ресниц.

А в Калининградской области открылись променады и гостиницы на Куршской косе. Пока только для жителей региона, чьи вкусы за время эпидемии изменились.

"Предпочтение у людей, чтобы малолюдно сейчас было", — говорит девушка.

А в Ярославле разрешено открыть магазины одежды, но только те у которых есть отдельный вход.

"Очень долгое время мы сидели дома и были лишены такой возможности порадовать себя и теперь мы можем насладиться", — делится эмоциями женщина.

Регионы начинают возвращаться к обычной жизни. И именно сейчас особенно важно соблюдать все санитарные правила.

Не сделали этого на строительстве Усть-Средниканской ГЭС на Колыме. У троих вахтовиков обнаружен вирус. Остальные теперь на карантине. А медиков поразили условия жизни в общежитии.

Стройки, золотодобыча, горное дело — вахтовые рабочие здесь использовались всегда. Но некоторые компании принимают приезжих так как будто о коронавирусе и не слышали.

Еще одна вспышка в Хабаровском крае и снова в общежитии вахтовиков приехавших на рыбную путину.

"Предприятия остановить, наложить режим карантина, выход и заход людей с данного предприятия прекратить. А руководство предприятия привлекать к уголовной ответственности", — распорядился Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

Пока вирус не побежден окончательно — наращивают мощности российские больницы. Помогают регионам и военные.

Новейший многофункциональный госпиталь заработал в Севастополе. Оснащение первоклассное — есть даже аппарат "Искусственное легкое". Спасает, когда не помогает обычная вентиляция.

"Этот аппарат может насыщать кровь и работать вместо легких", — поясняет врач.

А эти 6 тысяч квадратных метров и 100 коек — новый медцентр в Волгограде. Контакт с заболевшими сведен к минимуму.

"Положили то, что необходимо передать. А с той стороны дверь заблокирована, ее невозможно открыть, пока здесь дверь открыта", — рассказывает военный медик.

И, конечно везде идет постоянная тотальная дезинфекция улиц. к примеру, в городе Свободный Амурской области. Чтобы был нагляднее ясен масштаб отчитались — обработана территория равная 80 футбольным полям.